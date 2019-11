Newcastle

Manchester City nur 2:2 bei Newcastle United

Fußballmeister Manchester City hat in der englischen Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola kam bei Newcastle United trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus und droht langsam den Anschluss an Tabellenführer FC Liverpool zu verlieren. In der Nachspielzeit hielt Newcastle-Keeper einen zu lasch geschossenen Ball des frei stehenden englischen Nationalspielers Raheem Sterling und damit das Unentschieden fest.