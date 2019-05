Mainz

Mainzer Rheingoldhalle brennt

In Mainz brennt die Rheingoldhalle. Das Feuer sei in der Dachkonstruktion ausgebrochen, sagte ein Stadtsprecher. Derzeit öffne die Feuerwehr das Dach, um an den Brandherd zu gelangen. Es gebe viel Rauch. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot zur Stelle. Aus Mainz und Wiesbaden sind etwa 90 Kräfte im Einsatz. Für die Löscharbeiten wurde die angrenzende Straße, die eine der Hauptverkehrsstraßen in Mainz ist, gesperrt.