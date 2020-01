Brüssel

Maas: Absturz „möglicherweise“ durch irrtümlichen Abschuss

Bundesaußenminister Heiko Maas hält einen versehentlichen Abschuss der bei Teheran abgestürzten Passagiermaschine für denkbar. Zur Zeit müsse man davon ausgehen, dass der Vorfall „möglicherweise“ durch den irrtümlichen Abschuss einer Flugabwehrrakete verursacht wurde, sagte Maas in Brüssel. Das sei mehr als tragisch und eigentlich würden die Worte fehlen, das zu kommentieren. Das ukrainische Flugzeug war am Mittwoch im Iran abgestürzt, alle 176 Menschen an Bord starben.