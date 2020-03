Leipzig

Lutz Seiler gewinnt Leipziger Belletristik-Preis

Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Belletristik-Sparte geht an Lutz Seiler. Der Autor erhält die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung für den Roman „Stern 111“. Dies teilte die Buchmesse am Donnerstag mit.