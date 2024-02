Frankfurt/Main

Lufthansa: 10 bis 20 Prozent der Flüge finden statt

Die Lufthansa will während des geplanten Warnstreiks ihres Bodenpersonals 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Flugplans fliegen. Bei den 100 bis 200 an diesem Mittwoch möglichen Verbindungen handele es sich um Interkontinental- wie auch um Kontinentalflüge, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur.