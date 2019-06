Berlin

Lösung für „Gorch Fock“ – Schiff kann aufs Wasser

Einigung im Streit um das Segelschulschiff „Gorch Fock“: Das Verteidigungsministerium hat in Gesprächen mit zwei an der Sanierung beteiligten Werften eine Zwischenlösung für einen heftigen Streit um unbezahlte Rechnungen gefunden. Damit könne der Rumpf des Segelschulschiffs der Marine morgen aus dem Dock der Bredo-Werft in Bremerhaven zu Wasser gelassen werden, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums der dpa. Eine juristische Klärung bleibt aber nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium möglich. Bei der Sanierung der „Gorch Fock“ waren die Kosten explodiert.