Nyon

Leverkusen in Europa League gegen Glasgow – Wolfsburg gegen Donezk

Bayer Leverkusen spielt im Achtelfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Der VfL Wolfsburg bekam am Freitag in Nyon den ukrainischen Topclub Schachtjor Donezk zugelost. Eintracht Frankfurt trifft im Falle des Achtelfinaleinzugs am Abend bei Red Bull Salzburg am 12. und 19. März auf den FC Basel.