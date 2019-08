Potsdam

Letzte Wahlkampfveranstaltungen vor Landtagswahlen

Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen stehen die letzten Wahlkampfveranstaltungen an. In Potsdam erwartet die Brandenburger CDU Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, in Sachsen beendet die AfD in Görlitz als letzte große Partei ihren Wahlkampf. Jüngste Umfragen hatten knappe Entscheidungen in beiden Bundesländern angekündigt. In Sachsen liegt die CDU vor der AfD – ob die bisherige schwarz-rote Landesregierung ihre Arbeit fortsetzen kann, ist aber fraglich. In Brandenburg liegen gleich fünf Parteien recht dicht beieinander.