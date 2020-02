Berlin

Laschet: Problem in Thüringen ohne Neuwahl lösbar

Die Regierungskrise in Thüringen kann nach Ansicht des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet auch ohne Neuwahlen gelöst werden. Der Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich löse das Problem, sagte Laschet in einem ntv-Interview. „Eine Neuwahl garantiert doch nicht, dass nicht die AfD noch stärker wird.“ Kemmerich war überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden – dies hatte wegen der maßgeblichen Rolle der AfD ein politisches Beben ausgelöst.