Längster Nonstop-Flug landet nach 19 Stunden sicher in Sydney

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat den weltweit längsten Nonstop-Passagierflug auf der Strecke New York – Sydney erfolgreich getestet. In 19 Stunden und 16 Minuten legte der fabrikneue Boeing Dreamliner die mehr als 16 000 Kilometer lange Strecke zurück. „Das ist eine wirklich bedeutende Premiere für die Luftfahrt“, sagte Qantas-Chef Alan Joyce. Er hoffe, damit künftig „die Reise von einer Seite der Welt zur anderen“ zu beschleunigen. Von 2022 oder 2023 an will Qantas den Kunden die Verbindung anbieten.