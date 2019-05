Berlin

Kramp-Karrenbauer nimmt SPD ins Visier

Die CDU läuft sich für die anstehenden Wahlkämpfe in Kommunen, mehreren Bundesländern und zum Europäischen Parlament warm. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer trat heute auf mehreren Landesparteitagen auf und griff die SPD scharf an. Die CDU-Chefin positionierte sich ferner gegen eine CO2-Steuer. Die Europawahl findet in Deutschland am 26. Mai statt. Am gleichen Tag wird in Bremen das Landesparlament neu gewählt, zudem stehen in zahlreichen Bundesländern Kommunalwahlen an. Im Herbst folgen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.