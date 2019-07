Nürnberg

Konjunkturflaute stoppt Stellenboom

Die anhaltende Konjunkturschwäche wirft immer längere Schatten auf den deutschen Arbeitsmarkt und sorgt für ein Ende des jahrelangen Stellenbooms. So sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im Juli weiter zurückgegangen, berichtete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Die Zahl der offenen Stellen sei inzwischen so niedrig wie zuletzt im September 2017. Seinen Höhepunkt hatte der Stellenboom Ende vergangenen Jahres erreicht. Bei den Juli-Arbeitslosenzahlen haben Experten einen Anstieg um rund 60 000 auf 2,276 Millionen Erwerbslose errechnet.

30.07.2019, 14:00 Uhr