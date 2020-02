Berlin

Koalition will Einsatz von Kurzarbeitergeld erleichtern

Die Spitze der großen Koalition von Union und SPD will den Einsatz von Kurzarbeitergeld in Industriebranchen mit schweren Strukturproblemen erleichtern. Eine entsprechende Ermächtigung solle die Bundesregierung befristet auf drei Jahre in die Lage versetzen, die Regelungen des Kurzarbeitergeldes anzupassen, heißt es in einem Papier, das vom schwarz-roten Koalitionsausschuss am frühen Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde.