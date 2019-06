Wuppertal

Kleiner Junge nach Sturz aus dem Fenster gestorben

Ein 13 Monate alter Junge ist in Wuppertal nach einem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock gestorben. Wieso der Junge aus dem Fenster in einem Wohnhaus stürzte, untersucht die Kriminalpolizei. Das Kleinkind hatte bei dem Sturz gestern lebensgefährliche Verletzungen erlitten und war in ein Krankenhaus gekommen. Die Eltern werden von Seelsorgern betreut.