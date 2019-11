Berlin

Kein Haftbefehl gegen mutmaßliche IS-Anhänger aus Türkei

Mehrere Islamisten, die die Türkei nach Deutschland abschieben will, werden nach ihrer Ankunft voraussichtlich auf freien Fuß kommen. Weder gegen Angehörige einer morgen erwarteten siebenköpfigen Familie liegt ein Haftbefehl vor noch gegen zwei mutmaßliche Anhängerinnen der Terrororganisation IS, die am Freitag aus der Türkei ankommen sollten. Diesen beiden Frauen könnte aber trotzdem Strafverfolgung drohen – etwa wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zuvor hatte „Spiegel Online“ darüber berichtet.