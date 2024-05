Port Moresby

Katastrophenschutz: 2000 Tote nach Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Von dpa

Nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea befürchtet der nationale Katastrophenschutz des Inselstaates mindestens 2000 Tote, wie aus einer Mitteilung der Regierungsbehörde hervorgeht. Der Erdrutsch hatte sich am Freitag in einem abgelegenen Hochlandgebiet ereignet.