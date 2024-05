Ottawa

Kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro gestorben

Von dpa

Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist tot. Munro sei am Montag im Alter von 92 Jahren in ihrem Zuhause in der Provinz Ontario gestorben, teilte der Verlag Penguin Random House Canada am Dienstag mit. 2013 war die vor allem für ihre Kurzgeschichten berühmte Schriftstellerin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden.