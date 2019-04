Los Angeles (dpa)

Jolie und Pitt durch Gerichtsregelung offiziell Singles

Los Angeles (dpa). Seit ihrer Trennung im Herbst 2016 sind Angelina Jolie und Brad Pitt in einen Scheidungsstreit verwickelt. Die Verhandlungen laufen weiter, doch die einstigen Partner sind nun offiziell wieder Singles, berichten US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Demnach soll ein Richter in Los Angeles am Freitag eine Regelung bewilligt haben, die rechtlich bereits den Single-Status herstellt, während die Ex-Partner noch Einzelheiten ihrer Scheidung aushandeln.