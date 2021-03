Sanaa

Jemen: Mehr als 80 Tote nach Brand in Migrantenlager

Bei dem Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der weiteren 150 Verletzten schwebten in Lebensgefahr, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch.