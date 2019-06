Tsukuba

Japan wirbt für freien Datenfluss zwischen Staaten

Japan wirbt für einen weltweit freien Datenfluss. Fortschritte bei digitalen Technologien wie 5G oder dem Internet der Dinge (IoT) hätten zu einem Zuwachs der Datenmengen und der Vielfalt an Daten geführt. Daher sei „der freie Fluss an Daten zwischen Ländern absolut notwendig“ für die gesellschaftliche Entwicklung. Das sagte der japanische Minister für Industrie und Handel, Hiroshige Seko, zum Auftakt eines Ministertreffens der Top-Wirtschaftsmächte (G20) in der japanischen Stadt Tsukuba. An dem zweitägigen Treffen nimmt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teil.