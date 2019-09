Infantino: Club-WM für Frauen im „nächsten oder übernächsten“ Jahr

Mailand (dpa) – FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Wunsch nach einer Weltliga für Frauen-Nationalmannschaften bekräftigt. „Wir werden es solange wieder auf den Tisch bringen, bis es verabschiedet wird“, sagte der Schweizer bei der Fußball-Konferenz des Weltverbands in Mailand. Die WM 2019 in Frankreich habe gezeigt, dass „das, was wir brauchen, Wettbewerbe auf einem Top-Level sind“. Infantino sprach von einem möglichen Start „im nächsten oder übernächsten Jahr.