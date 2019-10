London

Hunderttausende auf Anti-Brexit-Demo in London erwartet

Zahlreiche Demonstranten werden zu einem Anti-Brexit-Protestmarsch erwartet, der am frühen Nachmittag durch London ziehen soll. Die Veranstalter „People's Vote“ rechnen mit Hunderttausenden Teilnehmern. EU-freundliche Politiker wie Londons Bürgermeister Sadiq Khan werden zum Abschluss auf einer Kundgebung in der Nähe des Parlaments sprechen. Die Abgeordneten werden am Nachmittag auf einer Sondersitzung des Parlaments über ein Brexit-Abkommen abstimmen, auf das sich Johnson mit Brüssel geeinigt hatte.