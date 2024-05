Kiel

Holstein Kiel steigt in die Fußball-Bundesliga auf

Von dpa

Holstein Kiel steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga auf. Der Zweitliga-Tabellenführer erkämpfte am Samstagabend ein 1:1 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf und kann dadurch am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze verdrängt werden.