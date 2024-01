Köln

Handballer verpassen EM-Bronze und direktes Olympia-Ticket

Die deutschen Handballer haben bei der Heim-EM die Bronzemedaille und das direkte Olympia-Ticket verpasst. Das Nationalteam verlor am Sonntag in Köln mit 31:34 gegen Schweden und muss nun in die Qualifikation für die Sommerspiele in Frankreich.