Stuttgart

Grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg steht

Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf eine Neuauflage ihres Regierungsbündnisses geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Samstag von Teilnehmern der Koalitionsverhandlungen. Nächsten Samstag sollen dann Parteitage von Grünen und CDU über den Koalitionsvertrag abstimmen.