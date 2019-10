Frankfurt/Main

Gewerkschaft Ufo: Keine weiteren Warnstreiks in dieser Woche

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will in der laufenden Woche auf weitere Warnstreiks im Lufthansa-Konzern verzichten. Das sagte der Vize-Vorsitzende Daniel Flohr in Frankfurt. Gestern hatte die Gewerkschaft vier Tochtergesellschaften der Lufthansa bestreikt. Flohr wertete den Ausstand als Erfolg. Die Zahl der ausgefallenen Verbindungen bezifferte er auf mehr als 150. Lufthansa hatte dagegen mitgeteilt, dass sich bei den bestreikten Betrieben mehr als 90 Prozent der Crews zum Dienst gemeldet hätten.