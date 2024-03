Ede

Geiselnahme in Niederlanden beendet

Von dpa

Eine Geiselnahme in der niederländischen Stadt Ede ist beendet. Das teilte ein Sprecher des Bürgermeisters mit, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Eine Person habe das betroffene Café am Samstag mit erhobenen Armen verlassen und kam in Polizeigewahrsam.