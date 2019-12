Berlin

Fußgänger stirbt bei Unfall in Berlin – Fahrerflucht

Ein Fußgänger ist in Berlin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. „Der Fahrer des Wagens flüchtete“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Der Unfall passierte etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht auf der Landsberger Allee. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.