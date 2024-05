Bangkok

Fußball-WM der Frauen 2027 in Brasilien – DFB verliert bei Vergabe

Von dpa

Der Deutsche Fußball-Bund hat gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden den Zuschlag für die Weltmeisterschaft der Frauen 2027 verpasst. Das Turnier wurde am Freitag beim FIFA-Kongress in Bangkok an den einzigen Mitbewerber Brasilien vergeben.