Fußballprofi Matthias Ginter ist Vater geworden

Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter und seine Frau Christina haben Nachwuchs bekommen. Das Baby kam schon am 19. Januar auf die Welt – am Geburtstag des Vaters, verkündeten beide auf Instagram. Auf dem geteilten Foto ist ein Händchen zu sehen. Während Mönchengladbachs Abwehrchef den Hashtag „#wiederpapasodersohn“ verwendet, verrät Christina auch noch den Namen: „Und plötzlich stand die Welt still, denn DU hast das Licht der Welt erblickt. Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Matteo. 19.01.2020“.