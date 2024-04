Sydney

Fünf Tote bei Angriff in australischem Einkaufszentrum

Von dpa

Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, teilte die Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.