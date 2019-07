Calais

Franzose will mit Turbo-Plattform Ärmelkanal überqueren

Franky Zapata, der bereits bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag Aufsehen erregte, will mit seinem Flyboard den Ärmelkanal überqueren. Zapata plant, heute am Strand von Sangatte in der Nähe von Calais mit seiner kleinen fliegenden Plattform abzuheben. Der professionelle Jetski-Pilot will die rund 35 Kilometer von Frankreich nach England Berichten zufolge in einer Höhe von 15 bis 20 Meter zurücklegen. Er werde mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde unterwegs sein, kündigte er an. Ziel ist es, in der Nähe von Dover anzukommen.