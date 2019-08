München

Fingscheidts „Systemsprenger“ ist deutscher Oscar-Kandidat

Der Film „Systemsprenger“ von Regisseurin Nora Fingscheidt soll im kommenden Jahr für Deutschland den Auslands-Oscar holen. Der Spielfilm wurde in München als deutscher Kandidat für die Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ gekürt. Im Januar 2020 wählt die Oscar-Akademie fünf der ausländischen Bewerber-Filme aus, die offiziell für den Oscar in der Auslands-Kategorie nominiert werden. „Wir fühlen uns geehrt“, sagte Fingscheidt in einer ersten Reaktion. Der Film sei gerade auf einer weltweiten Festivalreise.