Berlin

Fast jeder Zweite in Deutschland: Notre-Dame helfen

Fast jeder Zweite in Deutschland befürwortet laut Umfrage einen Beitrag der Bundesrepublik zum Wiederaufbau der abgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame. 47 Prozent der Bürger sind demnach dafür, dass sich Deutschland finanziell am Wiederaufbau beteiligt. Das ergab eine repräsentative Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“. 44 Prozent sprachen sich gegen finanzielle Hilfen Deutschlands aus.