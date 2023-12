Düsseldorf

Explosion in Ratingen: Lebenslange Haft wegen versuchten Mordes

Im Prozess um die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf ist der Angeklagte wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den 57-Jährigen am Mittwoch schuldig.