London

Europawahl: Brexit-Partei und Salvini triumphieren

Die Brexit-Partei ist bei der Europawahl in Großbritannien als deutlicher Sieger hervorgegangen. Die EU-kritische Partei von Nigel Farage kommt auf 31,6 Prozent. Die Konservativen der scheidenden Premierministerin Theresa May landeten mit gerade einmal gut neun Prozent der Stimmen auf Platz fünf. In Italien ist die rechte Lega von Matteo Salvini stärkste Kraft geworden – mit einem Rekordergebnis von über 30 Prozent. In Griechenland hat Ministerpräsident Alexis Tsipras nach Stimmenverlusten seiner Partei Syriza gestern vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt.