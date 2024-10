Brüssel

EU setzt Extrazölle auf E-Autos aus China endgültig in Kraft

Von dpa

Die EU-Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China treten trotz Widerstands aus Deutschland endgültig in Kraft. Die EU-Kommission beschloss am Dienstag eine dafür notwendige Verordnung, wie aus einem Dokument hervorgeht. Die Verordnung soll von diesem Donnerstag an gelten.