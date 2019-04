Los Angeles

Erster Trailer für neue „Star Wars“-Episode

Bis zum Kinostart von „Star Wars: Episode IX“ im Dezember müssen sich die Fans noch etwa acht Monate gedulden, doch der erste Trailer gibt nun Einblick in die Fortsetzung der Sternen-Saga. Regisseur J.J. Abrams und Stars wie Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac stellten bei der laufenden „Star Wars Celebration“-Messe in Chicago das zweiminütige Video zu „Star Wars 9“ mit dem Untertitel „The Rise of Skywalker“ vor. Kurz ist auch die im Dezember 2016 gestorbene Schauspielerin Carrie Fisher zu sehen.