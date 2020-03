Archivierter Artikel vom 06.02.2020, 13:40 Uhr

Erfurt

Erfurter FDP-Fraktion stellt Antrag auf Landtagsauflösung

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Das teilte die Fraktion am Donnerstag mit. Der neue FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will demnach sein Amt aufgeben.