Los Angeles

Erdbeben erschüttert Südkalifornien

Das schwerste Erdbeben seit 20 Jahren hat den Süden Kaliforniens erschüttert. Der Erdstoß war von Los Angeles bis nach Las Vegas zu spüren und schreckte Millionen Menschen auf. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben in einer Wüstenregion über 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles eine Stärke von 6,4. Mehr als Hundert Nachbeben trafen die Region. Die Kleinstadt Ridgecrest nahe dem Death-Valley-Nationalpark wurde am stärksten erschüttert. In Geschäften stürzten Regale ein, Häuser wurden beschädigt, einige Straßen zeigen Risse auf.