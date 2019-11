Elon Musk: Tesla-Fabrik bei Berlin geplant

Berlin (dpa) – Der US-Elektroautobauer Tesla will im Umland von Berlin eine Fabrik bauen. Das kündigte Unternehmenschef Elon Musk bei der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ von „Auto Bild“ und „Bild am Sonntag“ in Berlin an. Auf Nachfrage sagte er, das Werk solle in der Nähe des geplanten Hauptstadtflughafens BER entstehen. Mehr Details verriet er nicht. Der Autobauer hatte schon seit längerem nach einem Standort für eine Produktionsstätte in Deutschland gesucht.