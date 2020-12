Offenbach

DWD: 2020 zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Das Jahr 2020 ist vorläufigen Ergebnissen zufolge in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das geht aus der am Mittwoch in Offenbach veröffentlichten Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervor.