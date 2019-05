Caracas

Drohbotschaften an Häusern von Oppositionellen in Venezuela

Nach dem gescheiterten Umsturzversuch in Venezuela haben mutmaßliche Regierungsanhänger Drohbotschaften an die Häuser mehrerer oppositioneller Abgeordneter gesprüht. „Wir kommen dich holen. Hochachtungsvoll. Die „Colectivos“, war an den Fassaden zu lesen. Die „Colectivos“ sind Schlägerbanden, die in Venezuela ganze Stadtviertel beherrschen. Oppositionsführer Juan Guaidó hatte vergangene Woche vergeblich versucht, die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen und Präsident Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen.