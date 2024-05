Düsseldorf

Drei Tote bei Brand in Düsseldorf – zwei Menschen in Lebensgefahr

Von dpa

Bei einem Brand in Düsseldorf sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache ein in einem Wohnhaus integrierter Kiosk in Brand geraten.