Archivierter Artikel vom 22.01.2020, 18:54 Uhr

Rom

Di Maio tritt als Chef der Sterne-Bewegung in Italien zurück

Luigi Di Maio tritt als Chef der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zurück. Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister am Mittwoch in Rom.