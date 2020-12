DFB-Auswahl in WM-Quali unter anderem gegen Rumänien und Island

Zürich (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation zur Katar-WM 2022 in der Gruppe J gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Das ergab die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen am Montag in Zürich.