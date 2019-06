Mainz

DFB will EM-Quartier 2020 im Umfeld von München aufschlagen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll bei der Europameisterschaft 2020 in der Nähe des Vorrundenspielortes München logieren. „Ziel ist es, im weiteren Umfeld von München das Basiscamp aufzuschlagen, um eine weite Anreise zu vermeiden“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei einem feierlichen Empfang in Mainz ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel. Auch wenn die DFB-Auswahl noch nicht für die Endrunde im kommenden Jahr fix qualifiziert ist, laufen die Planungen für das erste pan-europäische Turnier in zwölf Ländern bereits auf Hochtouren.