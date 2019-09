Berlin

Deutschland will wieder saudische Polizisten ausbilden

Trotz des ungeklärten Todes des Journalisten Jamal Khashoggi will Deutschland die Ausbildung von Grenzschützern in Saudi-Arabien wiederaufnehmen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der dpa und bestätigte damit einen Bericht des „Spiegels“. Gründe nannte der Ministeriumssprecher nicht. Die Ausbildung war nach der Tötung des Regierungskritikers Khashoggi im vergangenen Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ausgesetzt worden. Auf Ablehnung stieß die Entscheidung bei SPD, Grünen und FDP.