München

Deutsches Nationalteam siegt 5:1 zum EM-Auftakt

Von dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann am Freitagabend in München mit 5:1 gegen Schottland.