Cape Canaveral

Deutscher Astronaut Matthias Maurer zur ISS gestartet

Erstmals seit drei Jahren ist mit Matthias Maurer wieder ein deutscher Astronaut ins All geflogen. Der 51-jährige Saarländer startete am Donnerstag an Bord eines „Crew Dragon“ gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS.